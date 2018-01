Stolberg-Büsbach. - Kein Parken auf dem Büsbacher Markt

Stolberg-Büsbach.. Der Büsbacher Markt wird absehbar nicht zum Parken frei gegeben während der laufenden Arbeiten an der oberen Galmeistraße, wie dies einige Geschäftsleute wünschen. Dies erklärte Bürgermeister Tim Grüttemeier (CDU) auf Nachfrage seines Stellvertreters Peter Jussen (SPD) im Stadtrat.

Während der Arbeiten an der unteren Galmeistraße bei zeitgleicher Erneuerung der Bushaltestelle Büsbach Markt war der sonst autofreie Platz für knapp zwei Monate für Autos frei gegeben worden, um dem Parkdruck zu begegnen. „Wir schauen uns regelmäßig die Verkehrslage in Büsbach an“, so Grüttemeier. „Aktuell besteht dort kein Parkdruck, also gibt es keine Ausnahme.“ Denn die drohe angesichts der nächsten anstehenden Baumaßnahmen in Büsbach zur Regel zu werden.

Aber dies sei nicht der politische Wille des Rates, der sich grundsätzlich für einen autofreien Markt entschieden habe, erklärte der Bürgermeister.