Mausbach und Donnerberg

Der Kohlbusch ist nicht das einzige Engagement der Stadt, um das Angebot zur Kinderbetreuung zukünftig auszubauen. Noch in diesem Jahr soll in Mausbach begonnen werden, die Einrichtung am Rektor-Soldierer-Weg um eine zusätzliche Tagesstätte zur Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren mit zwei Gruppen zu ergänzen. Sie soll zum kommenden Kindergartenjahr 2019/20 in Betrieb gehen. Im Stellenplan berücksichtigt sind bereits vier Fachkräfte sowie eineinhalb Ergänzungsstellen.

Wenn in der Stadtrandsiedlung im Herbst die Erschließung des ersten Ausbauabschnittes von Stolbergs größtem Neubaugebiet beginnt, soll schnell der Neubau eines weiteren Kindergartens folgen. Zum Kindergartenjahr 2021/2022 soll es 22 Plätze für Kinder unter drei Jahre und 48 Plätze für Kinder über drei Jahre geben. Mit rund 140 Wohneinheiten wird alleine in diesem ersten Viertel des Neubaugebietes gerechnet.