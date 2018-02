Stolberg - Kaulquappen-Cup: Auch VfL-Nachwuchs siegt

Stolberg. Als jetzt der Abpfiff beim letzten Spiel des Jugendturniers des VfL 08 Vichttals, des „Kaulquappen-Cups“, erfolgt und die anschließende Siegerehrung beendet war, blickten alle Verantwortlichen des Vereins und des Hauptsponsors zufrieden zurück, lag hinter allen Beteiligten doch ein recht anstrengendes, aber auch sehr erfolgreiches Wochenende in der Mehrzweckhalle Breinig.

Hörte man während der zwei Tage einmal, was die zahlreichen Besucher auf der Tribüne und in der Halle so von sich gaben, konnte man schnell feststellen, dass den Besuchern des 2. Kaulquappen-Cups nicht nur toller Kinder- und Jugendfußball geboten wurde, auch neben dem Spielfeld ließ es an nichts zu wünschen übrig.

Top organisiert

So verabschiedete sich der Trainer von Eintracht Lommersum beim Jugendleiter des VfL Vichttals mit den Worten: „Es war ein tolles und rundum top organisiertes Jugendturnier!“ Diese Worte nahm Jugendleiter Herbert Meier gerne an, um den Dank zeitgleich an alle Beteiligten weiterzureichen, die durch ihre tatkräftige Unterstützung dazu beigetragen haben, dass Trainer, wie jener von Eintracht Lommersum, mit ihrer Mannschaft und ihrem Anhang zufrieden nach Hause fuhren und gewiss im nächsten Jahr beim 3. Kaulquappen-Cup wieder mit am Start sind.

Herzliche Worte des Dankeschöns fand Jugendleiter Herbert Meier an diesem Wochenende besonders für den Hauptsponsor des Jugendturniers, der Kinderzahnarztpraxis Kaulquappe aus Walheim. Der Vorstand des VfL 08 Vichttals bedankte sich noch einmal ausdrücklich für die Unterstützung.

Enge Begegnungen

In mitunter sehr engen und spannenden Spielen konnten sich am Ende folgende Mannschaften in ihren Jahrgängen als Sieger behaupten: VfL Sindorf (Jahrgang 2011 & jünger), Eintracht Lommersum (Jahrgang 2010), FC Inde Hahn (Jahrgang 2009), JSV Baesweiler (Jahrgang 2008), DJK Westwacht Aachen (Jahrgang 2007) und der VfL 08 Vichttal (Jahrgang 2007). Schon jetzt freuen sich alle Beteiligten beim VfL 08 Vichttal auf den 3. Kaulquappen-Cup 2019, gespielt wird am Wochenende 26./27. Januar. Anmeldungen sind bereits jetzt im Internet unter folgender Adresse möglich: http://vichttal.de/.