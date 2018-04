Stolberg - Kassiererin mit Schusswaffe bedroht: Suche nach Tankstellenräubern

Stolberg.

Die Polizei fahndet nach zwei Räubern, die am Montagabend eine Tankstelle in Stolberg überfallen haben. Die maskierten Täter bedrohten die Kassiererin mit einer Schusswaffe und gelangten so an den Bargeldbestand, mit dem sie Fuß die Flucht ergriffen. Danach verliert sich ihre Spur.