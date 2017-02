Stolberg-Venwegen.

Es bleibt abzuwarten, wie lange der Karnevalszug in Venwegen noch der kleinste in Stolberg genannt werden kann. Denn der närrische Tross in dem beschaulichen Stadtteil ist erneut gewachsen, was schon daran erkennbar war, dass sich gleich sieben Tollitäten dem Narrenvolk präsentierten.