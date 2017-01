Karnevalistisches Hochamt: Der etwas andere Gottesdienst

Stolberg-Breinig. Es begann alles mit einem Scherz: Kurz nach seiner Einführung in Breinig erhielt Pastor Ulrich Lühring eine Einladung der „KG Sündenböcke“ mit einem kleinen Anhang: „Eine Portion Himmel-un-Ääd ömesöns“. Der Breiniger Geistliche, selbst eingefleischter Karnevalist, schickte prompt die Zusage, ebenfalls mit einem Anhang: „10 x Hillije Mess‘ ömesöns“.

Der karnevalistische Funke sprang über und eine zunächst kleinere Delegation der Sündenböcke kam vor dem traditionellen „Himmel-un-Ääd-Essen“ zum Gottesdienst in die Pfarrkirche. Im Jahr 2007 folgte die erste Kaiserkrönung von André Hennecken und Bertie (Bert) Hollands, damals noch etwas „verschämt und still“ nach dem eher „normalen Gottesdienst“.

Etwas umformuliert

2011 folgte dann das erste, richtige „Hochamt der Karnevalisten“. Die Fahnenträger der befreundeten KGs zogen festlich in den Chorraum mit ein, statt Kirchenlieder wurden (etwas umformulierte) Karnevalslieder gesungen. Und wie Gemeindereferentin Sabine Jansen dann unerwartet mit dem Trommler- und Pfeiferkorps in die Kirche einzog, den Gottesdienst „störte“ und sich mit Pfarrer Lühring ein spannendes und amüsantes Streitgespräch lieferte, ob man in der Kirche lachen darf und wo denn da die Grenzen von gebotener Andacht und erlaubter Stimmung verlaufen, ist bis heute immer wieder ein Gesprächsthema im Ort.

Lieder ausgewählt

Am Sonntag, 5. Februar, um 9.30 Uhr, laden Pfarrgemeinde und KG Sündenböcke nun zum 7. Karnevalistischen Hochamt ein. „Ich habe mit unserem Pastor schon einen ganzen Vormittag zusammen gesessen, um die Lieder auszuwählen“, verrät Kirchenmusiker Franz Körfer. „Schließlich wollen wir ja nicht jedes Jahr die gleichen Lieder singen, auch wenn es bei jedem schönen Lied eigentlich schwer fällt, es für dieses Jahr zu ‚streichen‘.“

Derweil sammelt der Pastor schon die Ideen für die nächste Auflage des karnevalistischen Streitgespräches mit seiner Gemeindereferentin. „Viele Ideen dazu kommen einfach im Laufe des Jahres“, gibt Lühring gerne zu.

„Da passiert etwas, und ich denke: ‚Das wäre etwas für Karneval!‘ Wenn ich dann nicht vergesse, es aufzuschreiben, wächst die Rede wieder ein Stückchen.“

In diesem Jahr wird es auch einige besondere Gäste geben. Für die Band von Franz Körfer haben sich spontan musikalische Karnevalisten als Verstärkung angeboten, und auch Pfarrer Lühring erwartet einen spanischen Gast, der sogar von Santiago de Compostela anreist, um den besonderen Gottesdienst in Stolberg-Breinig mitzuerleben.

„Normalerweise pilgern die Menschen ja auf dem Jakobsweg nach Santiago“, sagt der Breiniger Seelsorger. „Aber zum Hochamt der Karnevalisten pilgert man eben nach Breinig – sogar von Santiago de Compostela.“ Auf die Frage, ob man zum Gottesdienst auch kostümiert kommen darf, antwortet Obersündenbock André Hennecken lachend: „Man darf nicht, man soll, um nicht zu sagen man muss. Aber ‚müssen‘ gibt es ja im Karneval nicht. Und am besten dann nach dem Gottesdienst und der Kaiserkrönung gleich im Kostüm mit den Sündenböcken ins Pfarrheim ziehen und dort weiterfeiern!“