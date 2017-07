Stolberg-Büsbach.

Während seiner Visitation in Stolberg, besuchte Weihbischof Dr. Johannes Bündgens auch das Marienheim an der Bischofstraße. Am Wortgottesdienst zur feierlichen Wiederingebrauchnahme der Kapelle begrüßten Benjamin Michael Koch und Manuela Luckei neben den Heimbewohnern zahlreiche Ehrengäste.