Stolberg-Breinig.

Wenn die „Langohren“ ihre Lauscher spitzen, sich fein herausgeputzt haben, dann ist in Kreisen des Kaninchenzuchtvereins R 300 Breinig die 55. Lokalschau. Im Schönheits-Salon, in der „Alten Schule“, Am Tomborn, präsentierten sich prächtige Exemplare von ihrer schönsten Seite.