Stolberg-Venwegen.

Endlich die Probleme mit der Kanalisation in Venwegen in den Griff bekommen möchte die Stadt Stolberg. Wann genau die Bagger anrollen werden, ist noch offen. Diese Arbeiten sollen noch abgestimmt werden mit dem Landesbetrieb, der Sanierungsarbeiten an der Vennstraße (L 12) vornehmen möchte, sowie mit dem anstehenden Breitbandausbau durch die Telekom.