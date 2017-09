Stolberg.

Die Erinnerungen an die Sommerferien beginnen zu verblassen, während der Herbst sich so langsam, aber vollends mit all seinen kunterbunten Farben und stürmischen Facetten entfaltet. Dennoch schafften es Beate Klaas, die Leiterin der Stadtbücherei, und ihr Team am Freitag noch einmal für kurze Augenblicke, die Erinnerungen daran aufleben zu lassen – bei der Abschlussveranstaltung der 9. Sommer-Lese-Rallye im Frankentaler Kino.