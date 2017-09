Stolberg-Dorff.

Der Name hält, was er verspricht: Auch künftig steht die Dorffer Kirche St. Mariä Empfängnis mitten im Dorf. Bewohner des Ortes zwischen Büsbach und Breinig feierten am Samstagabend das 150-jährige Bestehen ihres Gotteshauses – mit einem Hochamt und einem geselligen Beisammensein im Schützenheim.