Jasmin Rathschlag hilft den Menschen bei ihren Schwierigkeiten

Stolberg.

Die Stolbergerin Jasmin Rathschlag verbrachte ihre Kindheit und Jugend in Kenia. Zur Ausbildung als Krankenschwester siedelte sie nach England über. In Stolberg wohnt sie seit nunmehr 40 Jahren. Seit ihrer Ankunft in Deutschland vor 44 Jahren setzt sie sich für Integration und den interreligiösen Dialog ein.