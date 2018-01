Stolberg - Jahrerückblick: Abschied und eine frohe Botschaft vor Heiligabend

Stolberg. Im Rückblick auf das Jahr 2017 erinnert die Redaktion diesmal an die Schlagzeilen aus dem vierten Quartal.

Oktober:

6. Oktober: Frachtgut aus China: Weißes Pulver aus einem Container aus Übersee hält die Stolberger Feuerwehr auf Trab.

7. Oktober: Die Innenstadt soll wieder belebt werden. Info-Veranstaltung für Eigentümer im Rathaus.

11. Oktober: 15 sechszeilige Anzeiger sollen ab dem kommenden Jahr in der Innenstadt aufgestellt werden. Akustische und optische Signale.

13. Oktober: Wegen Statik: Kino im Burg Center wird es nicht geben. Das teilte Stolbergs Technischer Beigeordneter Tobias Röhm im Ausschuss mit.

14. Oktober: Werther wollen Bürgerhaus in alter Schule. Beim Treffen zur Diskussion über das Dorfentwicklungskonzept bringen die Bürger des Stadtteils Werth konkrete Anregungen vor.

17. Oktober: Die Fleischerei will in Zweifall investieren. Hauptausschuss befindet über Verkauf des Gerätehauses. Betriebsfläche für Metzgerei. WC und Küche für Vereine entstehen.

18. Oktober: Bleihütte erwirbt benachbartes Vauka-Gelände. 22 000 Quadratmeter Expansionsfläche in der Tallage. Logistik wird angepackt.

19. Oktober: Der Felsen der Burg bröckelt gefährlich. Steinschlag und Deformationen: Böschungen und Mauerwerk sollen durch einen Gutachter nun untersucht werden.

20. Oktober: Die Eröffnung der neuen Geburtsklinik ist verschoben. Aufgrund der Wasserschäden kommt es zu Verzögerungen. Bis Ende des Jahres sollen die Kreißsäle aber fertig sein.

24. Oktober: Eine neue Fassade aus Holzelementen wird vorgesetzt. Die Münsterbuscher Grundschule wird im kommenden Jahr statisch und energetisch saniert. Die Kosten liegen bei 3,6 Millionen Euro.

25. Oktober: Es geht weiter mit dem Wohnprojekt am Kaiserplatz. Der Abriss von Garagen und Kantor neben der Drummen-Villa ist angelaufen. Pfahlgründung im November, Bezug ab 2019.

28. Oktober: Nein zu Tempo 30 am Kinderspielplatz. Landesbetrieb, Polizei und Aseag gegen Ausweitung der Geschwindigkeitsreduzierung in Mausbach. Eine Mittelinsel als Alternative.

November:

3. November: „Druck gehört zur Tagesordnung dazu“. Das sagen die Mitarbeiter des Seniorenzentrums auf der Liester. Im offenen Brief wenden sie sich an den Bürgermeister.

6. November: Klasse, Qualität und Vielfalt, die punkten: Die 14. Museumsnacht präsentiert Kunst, Musik, Tanz und Kunsthandwerk. Immer mehr Stolberger Betriebe entdecken diese Bühne.

7. November: Finanzielle Situation im Seniorenzentrum muss geklärt werden. Das fordern nun die Grünen, die sich in der Diskussion um das Haus am Amselweg zu Wort melden. Qualitätsnote 1,0 erhalten.

8. November: Mausbacher Kita wird um zwei Gruppen erweitert. Hauptausschuss und Rat diskutieren in ihrer nächsten Sitzung über die Bereitstellung entsprechender Mittel. CDU stimmt zu.

9. November: Landesstraße wird an „Vier Wege“ enger. Ein Kreisverkehr bleibt zwar ein Traum, aber in Kürze läuft die Umgestaltung der Kreuzung an. Mittelinsel, Buskaps, Beleuchtung soll es geben.

11. November: „Wir fühlen uns im Stich gelassen!“ Zur Situation im Senioren- und Sozialzentrum Amselweg äußert sich nun auch der Betriebsrat. Wunsch nach besseren Arbeitsbedingungen.

13. November: Bauarbeiten sollen im Frühjahr beginnen. Die Planungen für den generationsübergreifenden Spielplatz in der Ardennenstraße gehen in die nächste Runde. Bürgerdialog.

14. November: Kupferstädter Weihnachtstage: Die ersten Vorbereitungen auf dem Kaiserplatz wurden getroffen.

15. November: Richtfest in der neuen Geburtsklinik. Neuer Kreißsaal-Trakt am Bethlehem-Gesundheitszentrum soll spätestens Anfang April in Betrieb genommen werden. Individuelle Ausstattung.

15. November: Großer Sachschaden vor allem durch die Rauchentwicklung entstand durch einen Brand im neuen Sportheim des Spielvereins Breinig an der Schützheide.

16. November: Offenheit, Ehrlichkeit und keine Lügen. Das wünschen sich Mitarbeiter des Seniorenzentrums am Amselweg. Bürgermeister bezieht auf Mitarbeiterversammlung Stellung.

17. November: Bank für die Mitfahrer jetzt auch in Werth. Das Angebot soll Menschen ansprechen, die nicht mobil sind. Senioren oder auch junge Leute, die kein eigenes Auto besitzen, aber einkaufen wollen.

18. November: Es gibt kein „Ketsch“ mehr in Stolberg. Nach neun Jahren ist Schluss. Mit Helmut Kappes fehlt Rüdiger Fröschen die Person, die sich stets um alles gekümmert hat.

20. November: „Choriade“: Premiere geglückt und Tradition gerettet. Ortswechsel und neues Konzept für Gemeinschaftskonzert der Chöre kommen bei Publikum und Aktiven sehr gut an.

21. November: Wabe eröffnet neue Filiale in der Salmstraße. Dort wird ein Weihnachtshaus zu finden sein. Nach den Feiertagen soll dieses in ein Küchenstudio umgewandelt werden. Bedarf steigt.

22. November: Altes Stadion am Glashütter Weiher wird moderne Sportanlage. Stadtverwaltung legt Sanierungskonzept vor. Mehr als 1,4 Millionen Euro sollen investiert werden.

23. November: Investitionen in die Zukunft der Schüler. 35 Millionen Euro will die Stadt in den kommenden drei Jahren in ihre Schulen investieren. Optimale Lernbedingungen schaffen.

24. November: Keine Bedenken mehr gegen Tempo 30. Städteregion äußert sich zur Landesstraße 12 vor dem Kindergarten Breinigerberg. Bundestag ändert gesetzliche Voraussetzungen.

25. November: Der Büsbacher Aktionsring steht am Scheideweg. Auflösung droht vor dem 30. Jubiläumsjahr. Vorstand und aktive Mitglieder gesucht. Für den größten Stadtteil viel erreicht.

25. November: Kaserne: 31,5 Millionen Euro für Unterkunftsgebäude. Das investiert der Bund in den Ausbau des Standorts . Dieser soll ab 2019 beginnen. Ausbildungszentren müssen angepasst werden.

27. November: Die Kupferstädter Weihnachtstage sind eröffnet. Volles Programm auf dem Kaiserplatz und in der Altstadt am Wochenende.

28. November: Spielhallen bleiben geschlossen. Alle Anträge auf insgesamt acht neue Konzessionen abgelehnt. Stadt Stolberg verfügt die Schließung. Übergangsfrist läuft aus.

29. November: Die Stolberger Gesamtschulen ändern ihre Bezeichnungen. Nun fehlt nur noch die Zustimmung des Rates. Gültig ab dem 1. Januar.

30. November: Der Büsbacher Aktionsring löst sich auf. Beliebte Nikolaus-Aktion zum Abschied. „Mangelndes Interesse“. Acht Mitglieder kommen zur entscheidenden Versammlung.

Dezember:

1. Dezember: Spielhalle öffnet heute ohne Konzession. Die Fun Hill Ltd. attackiert Stadt und Bürgermeister. Juristischer Streit geht in eine neue Runde. Erste Klage gegen Ablehnung.

1. Dezember: Der erste Arbeitstag: Dr. Ansgar Nonn steht nun an Spitze der Prym-Gruppe.

2. Dezember: Das Atscher Weihnachtshaus öffnet passend zum ersten Advent seine Pforten. Familie Völtz erledigt noch die letzten Aufbauarbeiten.

5. Dezember: Der Aktionsplan Inklusion ist nach zwei Jahren fertiggestellt. 24 Projekte sollen nun bis Ende 2020 auf den Weg gebracht werden.

5. Dezember: Im September soll ein Hindernislauf unter dem Namen „Coppermen´s Hell“ rund um die Burg stattfinden.

6. Dezember: Für den Medienentwicklungsplan sollen 300.000 Euro im Haushalt bereitgestellt werden. Auch Grundschulen sollen profitieren.

7. Dezember: Erste klare Niederlage für die Stadt im Kampf gegen Spielhallen. Verwaltungsgericht folgt Eilantrag eines Betreibers an der Salmstraße. Zeitlichen Ablauf und inhaltliche Argumentation gerügt.

7. Dezember: „Friederichs Ecke“ wird zum Bürgerhaus. Stadtrat befindet über den Ankauf der Traditionsgaststätte. Die IG Donnerberger Vereine freut sich über das neue Zuhause.

7. Dezember: Ein historischer Festumzug zum Jubiläum der Stadt. Das Motto steht fest: 2018 heißt es „Stolberg goes History“. Programm in der Altstadt und rund um die Burg. Der Eintritt ist frei.

8. Dezember: De Karamba Männcher setzen ihren musikalischen Schlussakkord. Konzert in der Alten Brennerei. Viele Anekdoten.

8. Dezember: Zweiter Eilantrag einer Spielhalle liegt dem Gericht vor. ITC Slot GmbH begehrt Duldung des Betriebs bis Entscheidung im Hauptverfahren. Stadt prüft und erwägt Beschwerde in Münster.

11. Dezember: Spätestens ab Ende 2020 soll es die Schwarze Null geben. Seniorenzentrum auf der Liester: In der Ratssitzung werden die Wirtschaftspläne vorgestellt. Mehrere Stellen ausgeschrieben.

13. Dezember: Leoni räumt das „Hochhaus“. Asbest gefunden. 50 Mitarbeiter an anderen Arbeitsplätzen.

14. Dezember: Rat verabschiedet Haushalt für 2018. SPD, CDU und Linke stimmen zu. FDP, Grüne, UWG und NPD lehnen den Entwurf ab.

14. Dezember: Die Stolberger Linke stellt zwei Ratsmitglieder. Wem die Fraktionsführung zusteht, ist allerdings nicht gewiss. An dieser Stelle besteht Klärungsbedarf.

15. Dezember: Altbergbau wesentlich unproblematischer als vor sieben Jahren gedacht. Die Vermarktung der Anna-Klöcker-Straße läuft wieder an.

16. Dezember: „Voraussetzungen gegeben, Löhne gezahlt“. Das sagt Hans-Josef Mertes, Geschäftsführer der Peltzer-Werke. Das Gericht entscheidet nun, ob das Insolvenzverfahren aufgehoben wird.

21. Dezember: Remis im Machtkampf zwischen Halili und Prußeit. Die Verwaltung erklärt beide Wahlgänge zum Fraktionsvorsitz der Linken für ungültig. Statut verstößt gegen Gemeindeordnung.

23. Dezember: Ein Weihnachtsgeschenk für die Mitarbeiter: Das Insolvenzverfahren gegen die Peltzer-Werke ist nach zwei Jahren aufgehoben.

24. Dezember: Besuch zu Weihnachten: Die Polizei findet in Büsbach eine Hanfplantage.