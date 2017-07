Infrastrukturell

weiter wachsen

Im Sportpark Dörenberg wird nicht nur Fußball gespielt, sondern bald auch wieder gebaut. Der Verein will auch „infrastrukturell weiter wachsen“, wie der 1. Vorsitzende Michael Frey betont. Die geplante Soccerhalle, werde noch in diesem Jahr entstehen. „Wahrscheinlich zeitgleich“, so Frey, „setzt der Ausbau des Vereinsheims ein, das dann eine zweite Etage bekommen soll.“

Auch einweiterer Kunstrasenplatz wird geplant, da sei man gerade in der Genehmigungsphase. Zugute kommen sollen die Projekte in erster Linie der großen Jugendabteilung. Besonders die Soccerhalle sei dazu da, dass es „für die Jugend auch im Winter einen geregelten Trainingsbetrieb geben kann.“