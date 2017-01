Ja zur Spülmaschine für das Jugendheim und zum klimafreundlichen Bauen Von: -jül-

Letzte Aktualisierung: 26. Januar 2017, 11:55 Uhr

Stolberg. „Ältere Damen stundenlang in gebückter Haltung“ bemühte Matthias Prußeit im Hauptausschuss, um einem Antrag „seiner“ Linken Nachdruck zu verleihen. Eine Spülmaschine soll her für das Jugendheim Münsterbusch. Notfalls dürfe es auch eine gute gebrauchte Gastronomie-Spülmaschine sein, so Prußeit.