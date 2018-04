Stolberg - Investoren finden Gefallen an Stolberg

Überblick beim Tag der Städtebauförderung

Seit der Aufnahme in das Städtebauförderprogramm „Stadtumbau West“ nimmt Stolberg am 5. Mai – im Rahmen des Frühlingsfest-Wochenendes – zum inzwischen vierten Mal am bundesweiten „Tag der Städtebauförderung“ teil. „Diesmal präsentieren wir ein breit gefächertes Informationsangebot zu den abgeschlossenen und laufenden Maßnahmen“, kündigt der Technische Beigeordnete Tobias Röhm an.

Dabei wird es auch einen Ausblick auf Projekte der nächsten Förderkulisse aus dem Programm „Soziale Stadt“ geben; über die Aufnahme Stolbergs wird am 3. Mai entschieden. „Berg- und Talachse – Miteinander für Münsterbusch, Unter- und Oberstolberg“ ist ein Handlungskonzept mit städtebaulichen und sozialen Ansätzen.

So ist beispielsweise eine Aufwertung des Kulturzentrums Frankental, wo der Kaplan-Josef-Dunkel-Platz zu einem Ort für Kultur, Bildung und Begegnung werden soll, ebenso angedacht wie die Schaffung einer neuen Begegnungsstätte in der Grünen­talstraße 5.