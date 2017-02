Stolberg-Zweifall.

Es ist gang und gäbe, dass Karnevalsvereine einander auf ihren Veranstaltungen besuchen. Die Tradition sorgt für Abwechslung und lässt vielerorts die Jecken in den Sälen erst so richtig in Fahrt kommen. Daher hat es einen gewissen Seltenheitswert, wenn dem mal nicht so ist und ein Verein den Fokus mehr auf das eigene Programm legt.