Stolberg-Büsbach.

Das große Sommerturnier des Reitervereins Büsbach lockt an diesem Wochenende mit zahlreichen Dressur- und Springwettbewerben nach Gut Hassenberg. Seit fast dreieinhalb Jahrzehnten ist Astrid Meyers Mitglied in dem Reiterverein, in dem sie seit sechs Jahren als stellvertretende Vorsitzende im Vorstand wirkt.