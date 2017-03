Stolberg.

Seit 1975 lebt sie in Stolberg und ist seit 2003 als freischaffende Künstlerin mit eigenem Atelier in dem Kunsthandwerkerhof, dem historischen Kupferhof Rose am Alter Markt, ansässig. „Anina“ Marita Cujai gehört zu der Gruppe, die am morgigen Sonntag, 2. April, von 11 bis 18 Uhr zum Frühlingserwachen in den Kunsthandwerkerhof einlädt. Dirk Müller sprach mit ihr über den Hof, die Altstadt und mehr.