Stolberg - Interreligiöser Dialog: Themen stehen fest

Stolberg. Die Themen für den interreligiösen Dialog stehen nun fest. Im Integrationsrat, der am Mittwoch im Rathaus tagte, wurden Termine und Themen festgelegt.

Die erste Veranstaltung findet am Dienstag, 10. April, in der Kugel statt. An diesem Abend geht es um die Bedeutung der Nachbarschaftshilfe in Religionen. Weiter geht es am Dienstag, 26. Juni. Dann steht in der Stolberger Ditib-Moschee die Bedeutung der Propheten in den verschiedenen Religionen auf dem Programm.

Die letzte Veranstaltung soll am Dienstag, 30. Oktober, im Ökumenischen Gemeindezentrum in der Frankentalstraße stattfinden. An diesem Abend sollen heilige Orte im Mittelpunkt stehen.

Auch 2019 soll die Veranstaltungsreihe weitergehen. Dann soll unter anderem das Thema Fasten in den Mittelpunkt rücken.