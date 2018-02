Intensive Partie für SSV-Handballer Letzte Aktualisierung: 14. Februar 2018, 10:06 Uhr

Stolberg. Wenn am Samstag, 17. Februar, um 20 Uhr der Anpfiff zur Handball-Landesliga in der Barbara­straße in Übach ertönt, dann muss sich der Stolberger SV auf eine intensive Partie vor lautstarken Zuschauern einstellen. In der „harzfreien“ Halle konnten die Gastgeber bislang dem PSV Köln zwei, und dem SSV-Verfolger BTB Aachen 2 einen Punkt abnehmen.