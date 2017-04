Das Zentrum

für soziale Arbeit

Das Zentrum für soziale Arbeit mit Hauptsitz in Aachen-Burtscheid steht für ein Netz von ineinandergreifenden Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien.

In der Außenstelle an der Zweifaller Apfelhofstraße sind bis zu 25 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge untergebracht. Ziel der Einrichtung ist es, die Jugendlichen bis zur Volljährigkeit auf ein selbstständiges Leben in Deutschland vorzubereiten.