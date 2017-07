Aachen/Stolberg.

Fünf Jahre Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge. So sprach am Donnerstag die Aachener Schwurgerichtskammer das Urteil über den 74-jährigen Pensionär Oskar A. und hob gleichzeitig den Haftbefehl gegen den Mann im Rollstuhl auf, A. konnte den Gerichtsaal zunächst in Freiheit verlassen, eine Fluchtgefahr verneinte die Kammer.