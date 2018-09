Stolberg - Innenstadtstraßen sind während der Stadtparty gesperrt

Stolberg. Anlässlich der Stolberger Stadtparty werden mehrere Straßen in der Innenstadt in der Zeit von Freitag, 7. September, ab 19 Uhr bis Sonntag, 9. September, um 24 Uhr für den Verkehr gesperrt, so dass die Zufahrt zu Grundstücken und Garagen nur eingeschränkt möglich sein wird.

Betroffen sind insbesondere die folgenden Straßen: Rosentalstrasse, Schellerweg Nummer 2 bis 10, Salmstraße (bis Mühlener Ring), rund um den Bastinsweiher, Samaritanerstraße, Ellermühlenstraße, Jordanstraße, Enkereistraße, Rathausstraße/Steinweg, Burgstraße, Grüntalstraße/Kaiserplatz.

Der Bereich Jordanplatz und Katzhecke wird in diesem Jahr nicht durch Sperrungen beeinträchtigt sein. Um die Durchfahrt an den Straßensperrungen am Freitag, 7., und am Samstag, 8. September, für Anwohner mit eigenem Stellplatz oder einer Garage zu erleichtern, können sich die Betroffenen ab sofort mit dem Amt für Recht, Sicherheit und Ordnung der Stadtverwaltung Stolberg in Verbindung setzen, um kostenfreie eine Durchfahrtsgenehmigung zu erhalten: Petra Klintworth (Zimmer 213), Telefon: 02402/13-452, Marcel Poque (Zimmer 213), Telefon: 02402/13-459.

Die Zufahrt der gesperrten Bereiche Salmstraße, Rathausstraße, Steinweg und Burgstraße wird am Sonntag, 9. September, in der Zeit von 11 Uhr bis 21.30 Uhr ausschließlich Rettungsfahrzeugen gewährt. Eine Großveranstaltung wie die Stadtparty kann nur mit flankierenden, verkehrsregelnden Maßnahmen durchgeführt werden, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten und die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge zu ermöglichen.

Die Verwaltung bittet um das Verständnis der Anwohner und bemüht sich, die Beeinträchtigungen auf das Allernötigste zu beschränken. Sollten während der Veranstaltung dennoch Behinderungen auftreten, sind die verantwortlichen Mitarbeiter unter der folgenden Servicenummer: 02402/13-452, am gesamten Stadtpartywochenende zu erreichen.