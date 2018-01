Stolberg.

Das Thema Inklusion spielt in Stolberg eine wichtige Rolle – auch in den Kindertageseinrichtungen und Schulen. Den aktuellen Stand in Sachen Inklusion legte die Verwaltung im Ausschuss für Soziales und Generationengerechtigkeit (ASG) vor. Bereits Ende Mai hatten die Ausschussmitglieder die Verwaltung beauftragt, über den Status Quo zu berichten.