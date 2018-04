Stolberg - Infoveranstaltung: Kleiner Eingriff bei künstlichem Schultergelenk

Fragen an die Experten des „Bethlehem“

Die Info-Veranstaltung „Neues Schultergelenk – Wir beantworten Ihre Fragen!“ beginnt am Mittwoch, 18. April, um 18.30 Uhr in der Cafeteria des Bethlehem-Krankenhauses an der Steinfeldstraße.

Fragen aus dem Publikum sind ausdrücklich gewünscht. Eintritt und Getränke sind frei. Abgerundet wird der Info-Abend mit einer Prothesen-Ausstellung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.