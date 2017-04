In Stolbergs Partnerstadt Valognes siegt Macron in erster Runde

Stolberg. Bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich lag die Wahlbeteiligung in Stolbergs Partnerstadt Valognes bei 79,48 Prozent.

In der ersten Wahlrunde am Sonntag gab es in Valognes folgende Ergebnisse: Emmanuel Macron (En marche) 27,24 Prozent (1.105 Stimmen). François Fillon (Les Républicains) 23,00 Prozent (933 Stimmen). Marine Le Pen (Front national) 17,09 Prozent (693 Stimmen), Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) 16,89 Prozent (685 Stimmen), Benoît Hamon (Parti Socialiste) 6,51 Prozent (264 Stimmen). Die rechtsradikale Marine Le Pen schaffte es in Valognes bei der ersten Wahlrunde nur auf den dritten Platz, und die gemäßigten Kandidaten Macron und Fillon erhielten zusammen über 50 Prozent der abgegebenen Stimmen.

In der Partnerstadt Faches Thumesnil gab es im ersten Durchgang der Präsidentschaftswahlen bei einer Wahlbeteiligung von 76,45 Prozent folgende Ergebnisse: Melanchon 24,54 Prozent, Macron 24,17 Prozent, Le Pen 20,91 Prozent, Fillon 14,29 Prozent, Hamon 8,45 Prozent.

Im Gebiet Nord-Pas de Calais wurde aufgrund der unzähligen in Kohle-, Tuch- und anderen Industrien beschäftigten Arbeiter sozialistisch gewählt. Das blieb auch Tradition nach dem Niedergang dieser Industriezweige. Da die PS aber mit einem schwachen letzten Präsidenten und ihrem neuen Kandidaten viele Franzosen nicht mehr überzeugen konnte, konnte in Faches Thumesnil der sehr linke Melanchon punkten.