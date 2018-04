Stolberg - In Stolberg entsteht ein Studentenwohnheim für männliche Muslime

Familienfest in der Moschee Schneidmühle

Der Integrations- und Bildungsverein Stolberg feiert ab heute das jährliche Kinder- und Familienfest.

Am heutigen Samstag und morgigen Sonntag sowie am Montag, 30. April, und Dienstag, 1. Mai, sind Interessierte in der Moschee in der Schneidmühle herzlich willkommen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, für die kleinen Besucher werden Spiele angeboten.