Stolberg.

Jahrzehntelang wurde darüber geredet, was zu tun ist, damit es in Stolberg wieder aufwärts geht. Vor sieben Jahren lief eine Planungsphase an, die in mehreren Abschnitten der Innenstadt ein neues Gesicht mit mehr Aufenthaltsqualität verleihen soll. Nach den Vorbereitungen begann in diesem das „Jahr des Baggers“.