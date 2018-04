Stolberg-Münsterbusch - In Münsterbusch werden einige Wünsche schneller wahr

Stolberg-Münsterbusch.

Wünsche gehen in Stolberg zwar viele in Erfüllung, manche allerdings schneller als andere. Oder auch anderenorts. Die Münsterbuscher brauchten jedenfalls nur drei Jahre zu warten, bis ihr wohl wichtigster Platz neu gestaltet ist und am Montag eingeweiht werden kann. Andere Ortsteile im Stadtgebiet gedulden sich da schon viel länger.