Ausstellung bis zur Art Tour des Stolberg

Die Ausstellung „In Memoriam“ Kurt Pilz wird am Sonntag, 26. März, um 12 Uhr im großen Saal des Museums Zinkhütter Hof eröffnet. Die Schau im Kunst-Department der ehemaligen Direktionsvilla des Museumsquartiers an der Ecke Cockerillstraße/Schellerweg ist immer sonntags von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Letztmalig am Sonntag, 7. Mai, an dem die Ausstellung anlässlich der Kunstausfahrt „Art Tour de Stolberg“ von 11 bis 18 Uhr gezeigt wird.