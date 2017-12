Stolberg - In der Kupferstadt soll sich 2018 in Sachen Integration einiges tun

Stolberg.

Anlaufstelle, APP und ehrenamtliche Lotsen in den Ortsteilen: In Sachen Integration soll sich 2018 in Stolberg einiges tun. Nachdem in den vergangenen beiden Jahren zunächst die Erstversorgung von neuzugewanderten Menschen im Vordergrund stand, will die Verwaltung nun den nächsten Schritt gehen.