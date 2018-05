Stolberg-Zweifall - Im Zweifaller Museumssägewerk hat der Zahn der Zeit keine Chance

Stolberg-Zweifall.

Zur Vorführung von Sägegatter und Bandsäge wurde am Wochenende wieder ins Museumssägewerk in Zweifall eingeladen. Das alte Sägegatter stammt aus dem Besitz von Franz Groß, der seit Ende der 1920er Jahre ein kleines Sägewerk in Mulartshütte betrieben hatte. Seit fast 84 Jahren ist das immer noch intakte Gatter nunmehr in Betrieb.