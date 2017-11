Im Kulturzentrum geht es um das Erbe von Heinrich Bach

Stolberg.

Das Würselener Volkstheater gastiert mit dem Stück „Erve es menschlich“ in Stolberg. Das Lustspiel von Erfried Smija – in Mundart gesetzt von Gisela und Hans Schröder – wird im Kulturzentrum Frankental, Frankentalstraße 3, an den Samstagen, 4., und 11. November, 19.30 Uhr, und an den Sonntagen, 5., und 12. November, 18 Uhr, aufgeführt.