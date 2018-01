Stolberg/Eschweiler - IG Metall Stolberg/Eschweiler: Gleich zwei ganztägige Warnstreiks

Unternehmerverband: „Warnstreiks überflüssig, rechtswidrig und schädlich“

Als „überflüssig, rechtswidrig und schädlich“ kritisiert Ralf Bruns (Bild), Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbands der Metall- und Elektroindustrie Aachen, die Ganztagesstreiks durch die IG Metall.

Bruns wirft der IG Metall vor, eine Lösung der laufenden Tarifrunde von vornherein nur nach verschärften Arbeitskampfmaßnahmen angestrebt zu haben. „Für eine derartige Eskalation habe ich kein Verständnis.“ Die am vergangenen Wochenende in Stuttgart abgebrochenen Verhandlungen seien bereits weit fortgeschritten gewesen, als die IG Metall den Arbeitgebern am Samstagmorgen „ultimativ ein völlig überzogenes und deshalb unannehmbares Forderungspaket“ vorgelegt habe. Bruns weiter: „Dabei entstand der Eindruck, dass die IG Metall gar kein Interesse an einem Abschluss hatte. Vielmehr wollte man ohne Wenn und Aber die 24-Stunden-Streiks durchziehen“, erklärte er.

Die Streikmaßnahmen, von denen auch Unternehmen in Stolberg betroffen sind, kosten diese nicht nur eine Menge Geld. Bruns: „Sie gefährden auch Kundenbeziehungen, Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze. Jeder Tag Produktionsausfall bedeutet eine völlig unnötige und kostspielige Arbeitsunterbrechung.“