Stolberg.

In Stolberg wurde am Dienstagmorgen wieder gestreikt. Zwischen 10 und 12 Uhr wurde beim Unternehmen KMD Connectors nicht produziert. Damit geht die Streikwelle in Stolberg in die zweite Runde. Falls an diesem Wochenende keine Einigung erzielt wird, soll es in der kommenden Woche weitergehen.