IG Metall: 200 neue Mitglieder

Stolberg. Die Industriegewerkschaft Metall Stolberg-Eschweiler hat im vergangenen Jahr 200 neue Mitglieder gewonnen. Das schreibt der Geschäftsführer, Martin Peters, in einer Pressemitteilung. Damit liegt die Zahl der Neuaufnahmen um 40 höher als die Zahl der Austritte. „Im fünften Jahr in Folge entscheiden sich damit in Stolberg und Eschweiler mehr Menschen für als gegen die IG“, sagt Peters.

Allerdings gebe es auch rund 70 Sterbefälle zu verzeichnen. Ende 2016 hatte die IG Metall Stolberg-Eschweiler 5209 Mitglieder. Peters weist zudem darauf hin, dass die IG Metall in strategisch wichtigen Bereichen wachse. Bei den Auszubildenden ist die Mitgliederzahl um 15,8 Prozent gestiegen.

Trotzdem: Man stellt sich den Herausforderungen bei der Mitgliederentwicklung. Seit September ist mit Gewerkschaftssekretär Boris Weinstein eine neue Stelle besetzt worden. Dabei gehe es darum, die sich verändernde Beschäftigtenstruktur besser in der Mitgliederstruktur abzubilden. Die Zahl der betriebsangehörigen Mitglieder der IG ist gewachsen. „Bei den Arbeitern sind wir hervorragend organisiert. Im Angestelltenbereich wollen wir deutlich stärker werden“, betont Peters.

Um näher an den Beschäftigten zu sein, setzt die IG auf Beteiligung. Derzeit läuft eine bundesweite Befragung zum Thema Anforderungen an gute Arbeit. In Stolberg und Eschweiler beteiligen sich Beschäftigte aus rund 40 Betrieben an der Befragung, erklärt Peters.