Stolberg.

Viel Trubel herrscht an diesem Morgen in der Turnhalle der Katholischen Grundschule (KGS) Bischofstraße: Die neuen i-Dötzchen werden von ihren älteren Mitschülern mit einem Spalier und Gesang in die Halle begleitet, wo Konrektorin Elisabeth Liffmann sie begrüßt.