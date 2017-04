Die Konzerte des Stones-Clubs

Die clubeigene Band Dirty Work spielt am Samstag, 6. Mai, ab 20 Uhr bei freiem Eintritt in der Musikkneipe „Piano“, Burgstraße 26. Die Hauptveranstaltung des Rolling-Stones-Clubs Stolberg/Aachen mit der Band Starfucker aus Berlin und dem Vorprogramm von Saturday Night Fish Fry findet am Samstag, 14. Oktober, um 20 Uhr im Saalbau Rothe Erde „Kappertzhölle“, Hüttenstraße 45-47 in Aachen, statt. Tickets sind unter anderem im „Piano“ erhältlich oder können beim Clubmanager geordert werden, E-Mail: manni@manfredengelhardt.de