Stolberg.

Wo Sonne ist, ist auch Schatten; wo gehobelt wird, fallen Späne, und wo Tiefbau betrieben wird, werden Schuhe dreckig, was auch ärgert. Beispielsweise wenn in Zweifall die Mütter ihre Sprößlinge in die Kita bringen wollen. Denn im Ortskern geht die Neugestaltung mit vollem Tempo weiter.