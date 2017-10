Hubertus-Schützenbruderschaft lädt zur alljährlichen Kirmes

Stolberg-Büsbach. Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Büsbach 1623 lädt auch in diesem Jahr wieder zu ihrer Hubertuskirmes ein. „Wie in jedem Jahr findet unsere traditionelle Kirmes zu Ehren des heiligen Hubertus statt, die wir auch dieses Mal wieder in Eigenregie organisiert haben“, so Brudermeister Heinrich Offermann.

Sie findet von Freitag, 3., bis Sonntag, 5. November, statt. Der Ablauf hat sich etwas verändert. Leider findet der St. Martinszug ferienbedingt erst am Donnerstag, 9. November, statt, und somit ist die Kirmes auf drei Tage begrenzt worden, an denen wie in den vergangenen Jahren zusammen kräftig gefeiert werden soll. „Trotzdem haben wir auch in diesem Jahr wieder eine kleine aber feine Kirmes zusammengestellt, um der Bevölkerung ein schönes Wochenende zu bieten“, so Offermann weiter.

Verschiedene Themenbereiche werden auch in diesem Jahr wieder abgedeckt. So wird es für die Kinder ein Kinderkarussell und einen Flieger geben. Aber auch Pfeil- und Dosen werfen laden zum Verweilen ein. Für die Größeren gibt es die Möglichkeit, sich im Luftgewehrschießen zu messen.

Natürlich kommen die Gaumenfreuden auch in diesem Jahr nicht zu kurz. Ein Süßigkeiten- und Crêpestand und vor allem die Reibekuchenbude sind wieder da. Frische selbst gemachte Reibekuchen und Fritten mit Bockwurst werden von der Bruderschaft zu zivilen Preisen angeboten.

Kalte und warme Getränke (je nach Wetter auch Glühwein und Kakao im Angebot) runden das Angebot ab. Am Sonntag lädt ab 13 Uhr eine große Cafeteria mit frischem, selbst gebackenen Kuchen zum Verweilen im Bürgerhaus ein. Geöffnet ist die Hubertuskirmes am Freitag von 15 bis 19.30 Uhr, Samstag von 14 bis 19.30 Uhr und am Sonntag öffnet die Kirmes bereits um 11 Uhr und endet um 19 Uhr.