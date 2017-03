Stolberg.

Im vergangenen Jahr sind von der Polizei 47 Stolberger Adressen an die Interventionsstelle des Frauenhauses der Diakonie in Alsdorf weitergeleitet worden. Das heißt in mindestens 47 Familien griff die Polizei wegen häuslicher Gewalt ein. „Hinzu kommen die 59 Kinder der Frauen aus diesen Familien“, sagt Renate Wallraff vom Frauenhaus.