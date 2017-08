Hochzeitsmesse: Wichtige Tipps für schönsten Tag im Leben

Stolberg. Der Hochzeitstag soll der schönste Tag im Leben eines Paares sein. Er bedeutet zuallererst das gegenseitige Versprechen, fortan alle Wege des Lebens gemeinsam zu beschreiten. Doch damit der schönste Tag im Leben Wirklichkeit werden kann, bedeutet es vor allem viel Arbeit.

Die To-Do-Liste, insbesondere die der Braut, ist lang – vom Verschicken der Einladungskarten über Blumenschmuck bis zum perfekten Kleid gilt es, nicht den Überblick zu verlieren. Kurze Wege sparen hier viel Zeit und Nerven. Um jungen Paaren die Vorbereitungen etwas zu erleichtern, verwandelt die Stolberger Hochzeitsmesse „Sag ja in Stolberg“ den Zinkhütter Hof am kommenden Sonntag, 3. September, in ein Eldorado für Heiratswillige.

Mehr als 300 Paare geben sich jedes Jahr in Stolberg das Ja-Wort – mit steigender Tendenz. Somit hat sich die Kupferstadt in den vergangenen Jahren zu einer der ersten Adressen für standesamtliche und kirchliche Trauungen in der Region entwickelt.

Nicht verwunderlich, denn Stolberg bietet als Stadt der Kupfermeister alles, was man für seine ganz persönliche Traumhochzeit braucht. Neben einmaligen „Wedding-Locations“, den malerischen Gebäuden für die Ausrichtung der Hochzeitsfeier, haben sich viele Dienstleister auf ganz besondere Angebote rund um den schönsten Tag im Leben spezialisiert.

Das Team des Stolberger Standesamtes erfüllt darüber hinaus gerne spezielle Wünsche und traut nicht nur im historischen Rathaus, sondern auch auf der Stolberger Burg, im Kupferhof Rosental, im Hotel zum Walde und im Museum Zinkhütter Hof.

Die Kupferstadt Stolberg lädt alle Brautpaare der Region herzlich ein, auf der Hochzeitsmesse „Sag ja in Stolberg“ am Sonntag, 3. September, im Museum Zinkhütter Hof (Cockerillstraße 90 in Stolberg) dabei zu sein.

Regionale Dienstleister stellen ihre Angebote bei dieser Gelegenheit in tollem Ambiente vor und informieren über aktuelle Trends. Konditoren, Juweliere, Floristen, Hoteliers und Gastronomen bieten alles, was für eine perfekte Traumhochzeit nötig ist.

Messebesuchern stehen am Museum Zinkhütter Hof, am gegenüber liegenden Dienstleistungszentrum (DLZ) Stolberg sowie auf dem Parkplatz des benachbarten Edeka-Verbrauchermarktes Cevik kostenlose Parkplätze zur Verfügung

Und wenn alle Besorgungen erledigt und alle wichtigen Entscheidungen getroffen sind, dann bietet Stolberg mit der zeitgleich stattfindenden Stadtparty am Abend auch ausreichend Gelegenheit, den Tag in entspannter Atmosphäre ausklingen zu lassen.