Hochzeitsmesse im Zinkhütter Hof: Stadt lädt Aussteller ein

Stolberg. Die Stolberger Hochzeitsmesse „Sag ja in Stolberg“ verwandelt am 3. September den Zinkhütter Hof in ein Eldorado für Heiratswillige. Regionale Dienstleister stellen ihre Angebote vor und informieren über aktuelle Trends. Am gleichen Tag lockt zudem die Stadtparty.

„Ja, ich will“ – diese Worte gaben sich im Jahr 2016 mehr als 300 Paare in Stolberg. Nicht verwunderlich, denn Stolberg bietet alles, was man für dieses einmalige Ereignis braucht. Konditoren, Juweliere, Floristen, Boutiquen, Hoteliers und Gastronomen sorgen für einen würdigen Rahmen für die perfekte Traumhochzeit.

Das Team des Standesamtes traut nicht nur im historischen Rathaus, sondern auch auf der Stolberger Burg, im Kupferhof Rosental, im Hotel zum Walde und im Museum Zinkhütter Hof. Stolberg lädt regionale Hochzeitsanbieter ein, auf der Hochzeitsmesse „Sag ja in Stolberg“ im Museum Zinkhütter Hof als Aussteller dabei zu sein.

Die Unternehmer können sich und ihre Produkte in toller Atmosphäre präsentieren. Das großzügige Außengelände des Museums bietet auch Platz für Hochzeitsfahrzeuge oder andere Ausstellungsstücke. Mit der zeitgleich stattfindenden Stadtparty wird Stolberg am ersten Septemberwochenende zum Besuchermagnet in der Euregio.

Allen interessierten Ausstellern stellt das Amt für Wirtschaftsförderung ein Info-Paket zur Hochzeitsmesse zusammen. Amt für Wirtschaftsförderung: Nathalie Malekzadeh (Amtsleiterin) Telefon 125-115, E-Mail: Nathalie.Malekzadeh@stolberg.de; Susanne Griese, Telefon 125-117, E-Mail: Susanne.Griese@stolberg.de.