Historische Eisenbahnstrecken sind am Sonntag das Thema

Stolberg. Im Rahmen des Frühschoppens der Stolberger Eisenbahnfreunde werden an diesem Sonntag, 17. September, drei erwähnenswerte historische Ereignisse aufgegriffen, die sich 2017 jähren.

Dies sind die Eröffnung der Strecke Eupen – Raeren, die vor 130 Jahren am 3. August 1887 gefeiert werden konnte, und die Eröffnung der Strecke von Morsbach nach Kämpchen, die vor 125 Jahren am 1. August 1892 als Lückenschluss der Strecke von Stolberg über Würselen nach Kohlscheid stattfand.

Mit einer Fotoserie, die im September 1992 in Alsdorf entstand , soll außerdem an die seinerzeit bevorstehende Schließung der Kokerei in Alsdorf erinnert werden. Daneben werden auch noch aktuelle Themen aufgegriffen.

Interessierte Gäste sind ab 11 Uhr im Foyer des Stolberger Hauptbahnhofs willkommen.