Stolberg.

Die Stolberger Burg liegt Robert Voigtsberger besonders am Herzen. „Die Burg ist eines der Wahrzeichen unserer Stadt mit enormem Identifikationspotenzial. Das begleitet mich auch in meiner täglichen Arbeit“, sagt der Kulturdezernent der Stadt Stolberg. Was liegt da näher, als das Amt des Burggrafen zu übernehmen?