Herren 65 von Blau-Weiß Stolberg im Pokalfinale Letzte Aktualisierung: 1. September 2017, 14:26 Uhr

Stolberg. Zum vierten Mal in Folge schafften die Herren 65 des Tennisclubs BW Stolberg jetzt den Einzug in das Verbandspokalfinale des Tennisbezirks Aachen-Düren-Heinsberg. Und wie in den Vorjahren hieß der Gegner erneut Rot Weiß Jülich.