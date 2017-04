Herren 50 des TC Blau-Weiß: Durchmarsch in 1. Verbandsliga

Stolberg. Die Winterhallenrunde des Tennisverbandes Mittelrhein (TVM) verlief für drei der vier teilnehmenden Mannschaften vom Tennisclub Blau-Weiß Stolberg äußerst erfolgreich. Nachdem die Herren 30 und die Juniorinnen 18 schon vor dem letzten Spieltag als Meister ihrer Gruppen feststanden, sicherten sich die Herren 50 am letzten Spieltag den Aufstieg in die 1. Verbandsliga durch ein Unentschieden gegen die Mannschaft vom TC BW Lechenich.

Da gleichzeitig die bis zum letzten Spieltag in der Tabelle führende Mannschaft vom TC 71 Köln überraschend in Bad Münstereifel verlor, rutschten die Stolberger aufgrund des besseren Satzverhältnisses vor die Kölner. Damit schafften die Herren 50 in den zurückliegenden Winterrunden den direkten Durchmarsch von der 2. Bezirksliga über die 1. Bezirksliga und die 2. Verbandsliga in die 1. Verbandsliga.

Dabei ist hervorzuheben, dass die Mannschaft auf ihrer Erfolgstour ungeschlagen geblieben ist. Somit schlägt man nunmehr sowohl in der Freiluftsaison als auch in der Winterrunde in der 1. Verbandsliga auf.