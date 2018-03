Stolberg.

In souveräner Manier schafften die Herren 40-1 des SSV Tennis in der Winterrunde des Tennisbezirks den Aufstieg in die Bezirksliga. Durch klare Siege gegen den Herzogenrather TC BG, TC Aachen-Brand 2, TC Heimbach, und BSG RWE Weisweiler war der Titel bereits vor dem letzten Spiel gesichert.