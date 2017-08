Stolberg.

Es liegt nur drei Jahre zurück, dass Stadtbrandinspektor Herbert Wiese an der Mühle einen sorgenvollen Blick auf den Bach wirft. Die Vicht kratzt mit den Spitzen ihrer Wellen an dem Unterbau der Heinrich-Heimes-Brücke. Am Offermann-Platz in Oberstolberg fehlt nur eine Handbreit bis zur Spitze der Ufermauer und zur Überschwemmung der Altstadt.